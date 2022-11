Torino: assessore, per Metro 2 si procede con tempi previsti

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - "Siamo alle fasi conclusive del progetto definitivo. La data centrale è dicembre 2023, entro cui dobbiamo assegnare la gara e sottoscrivere il contratto, data che guardiamo con una certa serenità. I vari passaggi stanno procedendo secondo le tempistiche che ci siamo dati. Stiamo lavorando con particolare attenzione anche all'inserimento urbano, alla qualità architettonica, alla riqualificazione che questa infrastruttura porterà con sé". A dirlo l'assessore comunale alle grandi Infrastrutture e Trasporti Paolo Mazzoleni in una Commissione dedicata alla linea 2 della metro.

Sul tema rincari, Mazzoleni spiega che "le stime più preoccupanti sono state fatte utilizzando il prezziario regionale aggiornato a luglio 2022, ma la situazione è in continua evoluzione e la monitoriamo quotidianamente. Stiamo lavorando a diversi scenari e soluzioni per essere pronti al momento di andare in appalto. Credo si possa legittimamente sperare, con un aiuto del Governo, che quando andremo in appalto non dovremo rinunciare a nulla di quello che avevamo immaginato, ma sarebbe sbagliato non valutare scenari". Anche il il presidente e amministratore delegato di Infra.To, Bernardino Chiaia, conferma che "il progetto definitivo è praticamente pronto. Sarà sviluppato con attenzione alla sostenibilità ambientale, nuovi standard si sicurezza e sviluppato interamente in Bim, un sistema che ha il vantaggio di contenere al suo interno tutte le informazioni sull'infrastruttura". La tempistica totale di realizzazione è di 7 anni e 7 mesi. (ANSA).