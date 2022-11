Nasce all'Inrim di Torino la prima Pop-Up Newton Room

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Nasce la Pop-Up Newton Room Torino, un'aula esperienziale interattiva che fornisce un apprendimento pratico delle discipline di scienza, tecnologia, ingegneria e matematica per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

E' stata inaugurata oggi all'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e accoglierà per due settimane studenti di tutto il Piemonte. Il progetto è promosso da Boeing Italia, Regione, Distretto Aerospaziale Piemonte, Inrim e First Scandinavia.

"Conoscere attraverso l'esperienza, incuriosire, mettersi alla prova in una struttura studiata per trasmettere il fascino della scoperta e della sperimentazione: questa iniziativa è un mezzo importante per consentire ai giovani di approcciare materie, talvolta ostiche, in maniera più stimolante, consentendo loro di assaporare le potenzialità di un mondo dalle mille sfaccettature", spiega l'assessore regionale Andrea Tronzano. Il professor Diederik S. Wiersma, presidente Inrim, sottolinea l'importanza di sensibilizzare i giovani verso l'apprendimento delle materie scientifiche. "L'inaugurazione della nuova Pop-Up Newton Room costituisce un tassello importante del nostro progetto di formazione - aggiunge Angela Natale, presidente di Boeing Italia - il principio cardine che ci guida è sintetizzato nella formula learning by doing, secondo cui i ragazzi devono sperimentare in prima persona i principi fondamentali delle scienze collaborando in un ambiente con strutture all'avanguardia". Fulvia Quagliotti, presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte, ha poi auspicato che la Newton Room trovi fissa dimora a Torino: "Riteniamo possa essere importante incentivare la scoperta di giovani che potrebbero poi trovare sbocchi professionali nel mondo dell'aerospazio".

