La felicità va a teatro, reading di Pietra Selva

TORINO, 09 NOV - "Se non ci sono giustizia sociale e pensiero ecologico, non possono esserci vera pace e felicità".

E' il commento della regista e drammaturga Pietra Selva, autrice del reading letterario "Futuro. Visioni in comune per la pubblica felicità", in scena per le scuole domani alle 15 al Cpia1 di Torino e venerdì al Cpia1 di Asti.

Il lavoro fa parte di un progetto realizzato dalla Fondazione Giuseppe Ferrero con il Teatro filosofico e dell'economia civile, con il contributo del ministero del Lavoro e la collaborazione della Regione Piemonte. L'artista, attenta all'impegno civile nel lavoro teatrale, in cinquanta minuti attraversa secoli di storia del pensiero filosofico e di letteratura teatrale, concentrandosi sul tema della pubblica felicità. "La felicità non è solo un fatto privato. Se non vogliamo che gli accadimenti del mondo ci possano coinvolgere, affonderemo danzando come sul Titanic", prosegue Selva. Gli incontri sono aperti a studenti e professori dei due centri per l'istruzione, Cpia1, frequentati prevalentemente da stranieri, dei licei Cavour e Mazzarello e dell'Iti Majorana.

"Credo che attraverso il teatro - spiega Selva - si possa riscoprire il senso della comunità, che deve essere inclusiva e solidale per essere felice. In passato i rapporti all'interno del villaggio erano rinsaldati anche dai riti, ad esempio quello del capro espiatorio, con il quale paure e divisioni interne erano superate attribuendo a un totem la causa di tutti i mali".

Guai però se al simulacro si sostituiscono le persone, singole o in gruppo: in questo caso il capro espiatorio, simbolo delle paure collettive, diventa strumento di dominio. "Gli esempi nella storia non mancano: dalle streghe del Medioevo allo sterminio del popolo ebreo, e anche oggi purtroppo ci sono casi evidenti che indagheremo durante il reading" conclude la regista.

Le letture saranno a cura dell'attrice Gloria Liberati.

