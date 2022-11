Incendio in un'abitazione, uomo ustionato nel Torinese

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - I vigili del fuoco del comando di Torino, questa mattina intorno alle 7, sono intervenuti in via Risorgimento ad Almese per un incendio divampato all'interno di una casa indipendente. Il proprietario, che si trovava in camera da letto quando si è accorto dell'incendio, è riuscito ad allontanarsi in tempo riportando però alcune leggere ustioni.

L'equipe medica del 118 lo ha traportato al pronto soccorso.

Hanno operato per lo spegnimento delle fiamme la squadra 21 della centrale e quella del locale distaccamento volontari. Le operazioni si sono concluse intorno alle 10.30. (ANSA).