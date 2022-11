Atp Finals: Nadal si allena, prende forma il Fan Village

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - A Torino è iniziato il countdown per le Nitto Atp Finals, in programma dal 13 al 20 novembre. E mentre in città stanno arrivando gli 8 tennisti che si contenderanno il titolo, con Rafa Nadal che ha iniziato oggi gli allenamenti sul campo centrale del Pala Alpitour, va sempre più definendosi l'allestimento del Fan Village, un'area di 3.600 mq di fronte al sito di gara. "La grande novità - spiega Marco Martinasso, direttore generale di Fit Servizi - è che quest'anno tutta la piazza diventa parte dell'evento Atp Finals". Una piazza, aggiunge "pensata per essere un luogo attivo, con un campo da mini tennis dove si svolgeranno attività tutta la giornata, momenti di svago con le due mascotte, una scritta 3D di 12 mq per 'foto opportunity', 5 maxi schermi, di cui 3 interni, con momenti live delle partite ma anche quiz, pillole sulla sostenibilità e altri contenuti su quello che l'evento rappresenta".

All'interno del Village, che può ospitare fino a 2 mila persone in contemporanea e a cui si accede da due varchi con telecamere e conta persone, trovano spazio un central bar allestito in una maxi pallina da tennis, un'area commerciale con oltre 25 stand partner e una food court in grado di offrire 300 coperti più altri 70 all'interno di un vero ristorante.

Quest'anno si è intervenuti anche sull'offerta dei servizi, con 64 toilette al Village aggiuntive a quelle del palazzetto. Fra le novità, invece, del sito di gara, un grande maxi schermo sul campo di allenamento nel foyer, quattro parterre box con una zona con divanetti e frigo bar, nuove sedute imbottite nelle tribune basse nord e sud e un nuovo allestimento led per rendere ancora più spettacolare l'ingresso dei giocatori in campo e i momenti di pausa durante il gioco. (ANSA).