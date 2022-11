A Torino il presidente Federazione Mondiale Camere commercio

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Giornata torinese per il presidente di Icc World Chambers Federation - la Federazione mondiale delle Camere di commercio - Nicolas Uribe Rueda, che è anche presidente della Camera di commercio di Bogotà. Al centro della visita temi come il supporto alle pmi nei mercati internazionali, l'imprenditoria femminile, l'economia a impatto sociale.

A fare gli onori di casa il presidente della Camera di Commercio di Torino, Dario Gallina, vicepresidente di Icc con delega per l'Europa, che ha illustrato i grandi progetti di sviluppo del territorio e le opportunità di business che si possono creare con le aziende eccellenti torinesi. L'evento è stato l'occasione per la firma di un Memorandum of Understanding con la Camera di commercio di Bogotà, finalizzato a rafforzare le relazioni internazionali tra Torino e la Colombia e a creare nuove opportunità commerciali. Nel 2021 il Piemonte ha già esportato in Colombia merci per oltre 53 milioni di euro.

"L'obiettivo è quello di far conoscere il nostro territorio a questa prestigiosa rete di imprenditori e opinion leader internazionali, che rappresenta nel mondo oltre 6 milioni di imprese" spiega Gallina. "Per noi sono fondamentali le relazioni internazionali e il posizionamento di Torino nei network come Icc World Chamber Federation" osserva Stefano Lo Russo, sindaco di Torino Andrea Tronzano, assessore regionale alle attività produttive e delle piccole e medie imprese, sottolinea come "in un momento storico così incerto è fondamentale recuperare la capacità di collaborazione e scambio a livello internazionale".

