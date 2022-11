Unicef: Giornata dell'infanzia tra cinema, gioco e cultura

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Il mondo del cinema, del gioco e della cultura in generale, come "medicine" per aiutare i minori nella loro crescita. Sono i temi al centro del ricco programma di iniziative con cui l'Unicef Italia partecipa, nella settimana dal 14 al 20 novembre, alla Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Il 17 novembre a Palazzo Madama alle 10,30 si terrà il Cultural Welfare Center - Mille Culle nutrirsi di cultura.

Musei, biblioteche, ospedali uniti in un inedito ecosistema territoriale per il benessere delle bambine, dei bambini e dei loro genitori a partire dai primi cruciali 1000 giorni. Lo stesso giorno alle 17 ai Musei Reali si terrà la cerimonia di riconoscimento Musei Amici delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, che traccia una cornice a scelte organizzative, processi e azioni che possano coniugare la mission culturale, educativa e sociale dei Musei con l'empowerment delle persone minore età, in particolare le più vulnerabili. Il 18 novembre al Museo del Cinema al Massimo ci saranno proiezioni di film per le scuole: al termine le studentesse e studenti potranno approfondire il tema dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con Valentina Zerini, referente Scuola di Unicef.

Nella serata del 20 novembre i vigili del fuoco, ambasciatori Unicef, illumineranno di blu la caserma di Corso Regina Margherita. (ANSA).