Tumori, la Giunta di Torino sostiene campagna 'Life is pink'

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - La Giunta comunale di Torino in campo per la ricerca. L'esecutivo di Palazzo Civico ha aderito a 'Life is pink', la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca sui tumori femminili, giunta alla quinta edizione, promossa dalla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo (Torino). Il sindaco Stefano Lo Russo e tutti gli assessori hanno indossato questa mattina la maglietta con il cuore rosa, simbolo della campagna, per una foto di gruppo solidale.

I fondi raccolti durante l'iniziativa serviranno ad acquistare uno speciale microscopio a scansione laser progettato per l'analisi delle biopsie, in particolare per i tumori della mammella, che facilitano l'esame estemporaneo del tessuto tumorale rimosso in pochi minuti, così da evitare successivi re-interventi. (ANSA).