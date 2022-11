Torna Restructura, protagonista il comparto dell'edilizia

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Le buone pratiche in edilizia, restauro e ristrutturazione sono protagoniste di Restructura 2022, l'appuntamento annuale organizzato da Gl events Italia che torna a Torino dal 17 al 19 novembre. L'ingresso è gratuito, previo accredito. Il percorso espositivo, nel Padiglione 3 del Lingotto Fiere, partirà da un'area esterna occupata da macchine da cantiere. Più di 80 gli appuntamenti fra convegni e workshop, molti dei quali con riconoscimenti dei crediti formativi per geometri, architetti, ingegneri, geologi, periti industriali, forestali. Per la prima volta riconosciuti anche crediti formativi ai giornalisti che seguiranno il convegno di apertura giovedì 17 alle 9,30, Resilienza, decarbonizzazione, sufficienza energetica, economia circolare: il nuovo vocabolario della città sostenibile.

La fiera darà spazio a tematiche cruciali come la sicurezza e l'efficientamento in tutte le forme, da quello strutturale all'energetico, l'acqua e il suo utilizzo, l'innovazione tecnologica, lo smart building e la sostenibilità attraverso incontri in collaborazione con Casaclima, la Fondazione Italiana per la Bioarchitettura, oltre a Home Health & Hi-Tech, progetto di comunicazione e formazione incentrato sul costruire e abitare sano. Presenti i principali Ordini Professionali, Associazioni di categoria e Api Torino, rappresentato dal Collegio Edile Aniem.

Tra le novità gli Stati generali dei restauratori di beni culturali (sabato 19 alle 10) e l'esordio del premio "La bellezza artigiana si mette in mostra", organizzato da Cna, Confartigianato e Casartigiani con Gl events Italia, riconoscimento al talento degli artigiani. (ANSA).