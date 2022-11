Mondiali: Brasile da lunedì a Torino, già assegnati numeri

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 08 NOV - Da lunedì tutti in ritiro a Torino, dove ci si allenerà nelle strutture della Juventus. E' quanto farà la nazionale del Brasile, che ha scelto la Continassa come centro sportivo in cui preparare l'avventura mondiale. La Seleçao starà in Piemonte fino a sabato 19, quando partirà per il Qatar. Per i momenti liberi, se ce ne saranno, è già stata individuata una 'churrascaria' (ristorante tipico brasiliano) che si trova a una trentina di chilometri dal centro dove solitamente si allena la Juve.

Intanto, facendo seguito alle convocazioni del ct Tite, la Cbf ha annunciato di aver già assegnato i numeri di maglia ai 26 prescelti dal commissario tecnico. Eccoli: 1 Alisson; 2 Danilo; 3 Thiago Silva, 4 Marquinhos, 5 Csemiro, 6 Alex Sandro, 7 Paquetá, 8 Fred, 9 Richarlison, 10 Neymar, 11 Raphinha, 12 Weverton, 13 Dani Alves, 14 Eder Militão, 15 Fabinho, 16 Alex Telles, 17 Bruno Guimaraes; 18 Antony, 19 Gabriel Jesus, 20 Vini Jr., 21 Rodrygo, 22 Bremer, 23 Ederson, 24 Martinelli, 25 Pedro, 26 Everton Ribeiro.

Il Brasile esordirà nei Mondiali 2022 il prossimo 24 novembre affrontando la Serbia, e in caso di infortuni dell'ultima ora Tite avrà la possibilità di sostituire giocatori della lista dei 26 fino al 23 novembre. Per questo il ct ha chiesto ad alcuni 'preconvocati', poi finiti fuori dall'elenco per il Qatar, di rinviare le ferie e continuare ad allenarsi in vista di una possibile chiamata. Si tratterebbe di Rodinei, Flipe Luis, Joao Gomes e Gabigol del Flamengo, Ibanez della Roma, Cassio e Renato Augusto del Corinthians, Felipe dell'Atletico Madrid, Leo Ortiz del Bragantino, Caio Henrique del Monaco e Luiz Henrique del Betis. (ANSA).