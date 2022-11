Kurs Orbital vince la Start Cup Piemonte Valle d'Aosta 2022

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - La startup italiana incubata in I3P Kurs Orbital, con i suoi servizi di assistenza in orbita ai veicoli spaziali , vince la Start Cup Piemonte Valle d'Aosta 2022. E' stata scelta tra 173 idee di business presentate e si aggiudica il primo premio da 10.000 euro su un ammontare complessivo di 65.000 euro. Al secondo posto Mespac, startup torinese incubata in I3P che attraverso l'utilizzo di asset spaziali e l'applicazione dell'intelligenza artificiale mira a fornire servizi che supportano gli operatori della Blue Economy.

Al terzo AgreeNet, supportato da I3P, che propone un rivestimento compostabile ed edibile creato per proteggere frutta fresca di rapido deperimento, così da allungarne la vita a scaffale per ridurre lo spreco e le perdite alimentari..

Giunta alla sua XVIII edizione, la Business Plan competition è organizzata nell'ambito del Pni - Premio Nazionale per l'Innovazione e promossa dagli incubatori I3P, 2i3T ed Enne3 per diffondere la cultura dell'innovazione a livello locale, promuovere lo sviluppo economico del territorio piemontese e valdostano e sostenere la nascita di startup innovative e ad alto contenuto di conoscenza in ambito Life Sciences, Ict, Cleantech & Energy, Industrial, Turismo e Industria Culturale e Creativa. "Anche quest'anno l'occasione della XVIII edizione di Start Cup Piemonte e Valle d'Aosta ci offre una fotografia positiva dell'ecosistema delle startup in Piemonte. Un ecosistema in salute che vede rafforzarsi la rete di incubatori e acceleratori che consentono alle startup di crescere e svilupparsi, ma vede entrare nella scena nuove startup in settori fondamentali quali la trasformazione digitale, l'aerospazio, il green tech e le scienze della vita" sottolinea l'assessore regionale Elena Chiorino. "Mi fa piacere constatare che tra le realtà premiate ve ne siano alcune nell'ambito dell'aerospazio, uno dei settori su cui la Regione sta investendo e che senza ombra di dubbio rappresenta uno degli asset futuri di sviluppo del nostro territorio" aggiunge l'assessore regionale Andrea Tronzano.

(ANSA).