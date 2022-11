Futuro e pubblica felicità, nasce piattaforma per le scuole

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Da dicembre sarà a disposizione di studenti e insegnanti una piattaforma didattica online dedicata al tema della pubblica felicità. E' il progetto della Fondazione Giuseppe Ferrero con il Teatro Filosofico e dell'Economia Civile che il 10 e l'11 novembre incontreranno. presso le sedi del Cpia1 di Torino e di Asti, allievi e docenti di istituti scolastici torinesi, Liceo Classico Cavour, Iti Majorana e Liceo Mazzarello, per l'anteprima di 'Futuro. Visioni in comune per la pubblica felicità'. L'iniziativa coinvolge i Cpia, centri per l'Istruzione che accolgono allievi di varie nazionalità.

"Abbiamo pensato di anticipare in presenza alcune tematiche, poiché crediamo nell'importanza di coniugare insieme online e offline" spiega Mariano Turigliatto, pedagogista e vice presidente della Fondazione Giuseppe Ferrero. "Il tema della pubblica felicità - spiega Domenico Cravero, sociologo e psicoterapeuta responsabile del Teatro filosofico e dell'economia civile - nasce nel Settecento, con il filosofo Antonio Genovesi, che ci dice che è legge dell'universo che non si possa fare la propria felicità senza fare quella degli altri.

Mai come oggi va compreso che le sue parole non sono un mero consiglio morale, ma un'urgenza planetaria". Hanno collaborato, tra gli altri, il fisico Mario Rasetti, la regista Pietra Selva, il pedagogista Roberto Trinchero, il regista Gabriele Vacis, l'economista Stefano Zamagni. "Il nostro teatro è stato fondato tre anni fa dall'Associazione Solidarietà Giovanile e dalla Scuola di Economia Civile - spiega la manager della comunicazione Lidia Cassetta, ideatrice dell'iniziativa - per diffondere tra i giovani i valori dell'economia civile".

Il progetto è realizzato con il contributo del Ministero del Lavoro e in collaborazione con la Regione Piemonte. (ANSA).