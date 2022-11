Castello di Pomaro sequestrato dalla Guardia di Finanza

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 08 NOV - La Guardia di Finanza di Casale Monferrato (Alessandria), nell'ambito dell'operazione 'Castello Errante' ha posto sotto sequestro il castello di Pomaro, l'adiacente bosco, 14 ville e svariati terreni. Sotto la direzione della Procura di Milano i finanziari hanno dato esecuzione, si legge nel decreto "a sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, nei confronti di un soggetto che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte e delle relative sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 4 milioni e mezzo di euro, ha compiuto atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva". Ad insospettire i finanzieri sono stati una serie di conferimenti effettuati a titolo gratuito da una società con sede in Italia a beneficio di una società residente in Francia e aventi per oggetto non solo 14 ville, ma anche il famoso Castello di Pomaro, maestosa struttura militare edificata nel XII secolo. La società francese, di fatto, era riconducibile in realtà allo stessa persona. Infatti, le operazioni, effettuate quasi contestualmente alla notifica dei ruoli da parte dell'Agenzia Entrate, sono avvenute con il chiaro ed evidente intento di sottrarsi al pagamento di imposte, interessi e sanzioni, impedendo la riscossione di quanto dovuto. Segnalati alla Procura di Milano anche tutte le altre persone che hanno concorso alla commissione dei reati tributari. (ANSA).