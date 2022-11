Casa, sgombero appartamenti Atc occupati abusivamente

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - E' in corso dall'alba lo sgombero di appartamenti di edilizia popolare occupati abusivamente nelle palazzine di corso Grosseto angolo via Bibiana e via Sospello a Torino, nel quartiere di Borgo Vittoria. Si tratta di venti alloggi. L'operazione è condotta da polizia, carabinieri e polizia municipale. Presenti sul posto anche i tecnici dell'Agenzia Territoriale per la Casa (Atc) e i vigili del fuoco. L'occupazione delle case Atc in città era stata denunciata a settembre dal deputato di Fratelli d'Italia Augusta Montaruoli, che aveva parlato di "fenomeno odioso", dopo una manifestazione organizzata dal suo partito proprio davanti alle palazzine di corso Grosseto. (ANSA).