Borgosesia, rete paramassi dopo episodi di caduta

(ANSA) - VERCELLI, 08 NOV - Con un investimento di 510.000 euro, finanziati interamente dal ministero dell'Interno, sono stati realizzati nella frazione Vanzone di Borgosesia (Vercelli) importanti lavori di messa in sicurezza del versante che si trova proprio sopra l'abitato, rendendolo finalmente sicuro. "Da quel versante si erano già verificati episodi di caduta di massi - spiega il sindaco Fabrizio Bonaccio -, quindi abbiamo provveduto a far posare reti e barriere paramassi in modo da garantire l'incolumità dei cittadini. Ormai l'intervento è praticamente concluso, a breve chiuderemo il cantiere". Le opere hanno richiesto un tempo più prolungato del previsto, anche a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sulla zona qualche settimana fa, causando la caduta di diversi alberi, alcuni dei quali hanno invaso il cantiere e sono dovuti essere trasferiti con l'ausilio di un elicottero. "L'intervento fa parte delle tante opere programmate per la tutela del territorio - dice ancora il primo cittadino -, nell'ottica di renderlo sicuro per i cittadini tenendo sotto controllo l'instabilità geologica che lo contraddistingue". (ANSA).