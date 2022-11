America Today, la lezione di Jonathan Lethem a Torino

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Jonathan Lethem, autore e grande narratore degli Stati Uniti, arriva a Torino per raccontare l'America di oggi. L'autore di La Fortezza della Solitudine (2003), Chronic City (2009), Un Detective Selvaggio (Nave di Teseo, 2018), L'arresto (2020), vincitore del National Book Critics Circle Award per la narattiva, firma di The New Yorker, Harper's magazine e The New York Times, arriva a Torino il 23 novembre per una lezione sul suo paese oggi, intitolata America Today, una collaborazione tra Gallerie d'Italia e Fondazione Circolo dei lettori. Lo scrittore statunitense, gran maestro nel mixare fantascienza e giallo, noir e narrativa popolare, con echi e tributi a R. Chandler, Don DeLillo e Ph. K. Dick, guida una riflessione, a partire dalle suggestive fotografie di Eveningside, la mostra di Gregory Credwson a Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo, sui sentimenti dell'America di oggi e sulla solidità - o meno - del sogno americano. (ANSA).