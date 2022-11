Allontanato da casa dopo continui atti persecutori a Biella

(ANSA) - BIELLA, 08 NOV - E' stato allontanato dalla casa familiare per i continui atti persecutori nei confronti della compagna. La misura è stata presa nei confronti di un uomo residente nel Biellese. Non era bastata la misura dell'ammonimento del Questore per condotte tenute in passato dal soggetto.

Dopo l'ennesimo episodio, il giudice delle indagini preliminari di Biella ha dato il via all'applicazione della misura cautelare dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare disposta nei confronti di un cittadino italiano. L'operazione, che ha preso il via dall'attività investigativa della polizia della Questura di Biella, si è conclusa, con l'ausilio della Questura di Vercelli. (ANSA).