Tentato rapina a Esselunga di Casale: in carcere 2 minori

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 07 NOV - Due minori sono stati arrestati in flagranza dagli agenti del commissariato di polizia di Casale Monferrato (Alessandria). Finiti inizialmente al Cpa (Centro di prima accoglienza) di Torino, dopo la convalida sono stati condotti in carcere per un tentato furto all'Esselunga, tramutatosi in tentata rapina per le lesioni nei confronti di due addetti alla vigilanza.

Giunti sul posto dopo che era scattato l'allarme, i poliziotti hanno visto aggredire alcune persone che stavano tentando di fermare la loro fuga. Uno dei due ragazzi è subito bloccato. Poco prima, entrati nel supermercato, i minori avevano portato via dagli scaffali più di 50 confezioni di tonno in scatola e altri alimenti, nascondendoli in alcune buste per la spesa. Notati dai vigilanti già in molte altre occasioni e osservati a distanza, arrivati alla casse è stato ordinato loro di fermarsi. Lasciate le borse, nel tentativo di scappare hanno spinto più volte i due addetti, colpendoli anche con schiaffi e pugni e tirando con forza i capelli a uno di loro. L'arrivo degli agenti ha messo fine a ogni loro azione. La merce, per un valore di più di 500 euro, è stata riconsegnata. (ANSA).