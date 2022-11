Teatro Alfieri, apre stagione con Agatha Christie

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Il Teatro Alfieri di Torino apre la stagione giovedì 17 novembre alle 20.45 con un "giallo": L'ospite inatteso di Agatha Christie firmato Compagnia Torino Spettacoli Inaugura per Il Fiore all'occhiello il cartellone della Fabrizio Di Fiore Gestione Attività Teatrali che guida il Teatro Alfieri e il Teatro Gioiello. Repliche fino al 20 novembre (dal giovedì al sabato ore 20.45 , domenica ore 15.30).

Protagonisti Simone Moretto, Elia Tedesco, Elena Soffiato, Barbara Cinquatti, Patrizia Pozzi, carmelo Cancemi e Giuseppe Serra con la partecipazione dei Germana Erba's Talents Luca Simeone e Simone Marietta.

Con trent'anni di specializzazione in Agatha Christie al suo attivo (Trappola per topi, La tela del ragno, Assassinio sul Nilo e Caffè nero pero Poirot) Torino Spettacoli firma la nuova produzione L'ospite inatteso: pièce teatrale scritta da Agatha Christie nel 1958 che fu adattata per la letteratura da Charles Osborne (attore teatrale più volte impegnato nel ruolo del dottor Carelli in Caffè nero). L'ospite inatteso è proposto nella traduzione di Edoardo Erba, per la regia di Girolamo Angione; scena di Gian Mesturino. Produzione Torino Spettacoli..

