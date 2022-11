Salvate in burrone capre di allevatore morto in Val Borbera

(ANSA) - ROCCHETTA LIGURE, 07 NOV - Recuperate dal Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco di Alessandria tre capre cadute in un burrone a Rocchetta Ligure, in Alta Val Borbera. Come fanno sapere dalla sala operativa provinciale dei pompieri e dalla Protezione Civile che ha seguito le operazioni, si tratterebbe degli animali che voleva accudire l'anziano trovato morto in fondo a un canalone in località la Ripa nel pomeriggio del 4 novembre. Infatti, sono state localizzate nella stessa zona. Le ricerche dell'uomo erano scattate dopo l'allarme dato dal figlio, preoccupato per il mancato rientro del papà.

(ANSA).