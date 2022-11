Ruota panoramica e 130 casette,Asti è Magico Paese di Natale

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - In tutti i weekend compresi tra il 12 novembre e il 18 dicembre il centro storico di Asti si animerà con Il Magico Paese di Natale, giunto alla 16/a edizione e unico italiani inserito nella Top Ten dei migliori mercatini natalizi d'Europa dalla prestigiosa associazione internazionale di promozione turistica European Best Destinations.

Nel centro astigiano saranno 130 le postazioni di artigiani e produttori enogastronomici provenienti da ogni parte d'Italia.

"Da sempre il nostro obiettivo è quello di far vivere a chi ci viene a visitare la magia del Natale: per questo abbiamo immaginato Asti come una piccola snowball, una palla di neve che dal prossimo weekend verrà circondata dai fiocchi dell'atmosfera natalizia", spiega Pier Paolo Guelfo, organizzatore della manifestazione.

In piazza San Secondo verrà allestita una piazzetta con una selezione di casette di produttori locali d'eccellenza e il "PalaTartufo", che ospiterà "I Gioielli del Territorio", con protagonista il "Re Tartufo". Questa iniziativa, contestuale al Magico Paese di Natale, andrà avanti fino al 23 dicembre.

Tra le novità di quest'anno al Magico Paese di Natale ad Asti la ruota panoramica di 35 metri.

Lo spettacolo di inaugurazione dell'evento, "È l'ora della magia", al Teatro Alfieri di Asti, si terrà il 12 novembre alle ore 16.45; nello stesso teatro, l'8 dicembre "È l'ora della magia-parte seconda", un Christmas Gala in stile hollywoodiano in cui saranno presenti alcuni artisti del programma Zelig e il Sunshine Gospel Choir, composto da 40 artisti (ANSA).