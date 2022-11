Nasce a Torino Yunus Social Business Research Center

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Nascerà a breve il Social Business Research Center dell'Università di Torino. L'annuncio oggi in occasione dello Yunus Social Business Academia Forum in programma al Campus Luigi Einaudi. Cinque i Dipartimenti dell'Ateneo coinvolti nel processo di istituzione: Economia e Statistica Cognetti de Martiis, Culture, Politica e Società, Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, Giurisprudenza e Management e la Scuola di Amministrazione Aziendale. Si apre ora la fase di progettazione per definire obiettivi e temi del centro, che avrà la funzione di coordinare le attività di ricerca e di public engagement nel campo della finanza etica e dell'economia sostenibile.

"La volontà di ricercatrici e ricercatori di costituire un Social Business Research Center nella nostra Università è una novità che rende orgogliosa tutta la comunità accademica", spiega il rettore Stefano Geuna "Siamo grati al professor Yunus perché con i suoi studi ha mostrato una strada e poi, con il suo lavoro, ha aperto prospettive nuove nel campo dell'impresa sociale e della finanza etica. La nascita di questo centro rappresenta una concreta occasione di crescita, sia per l'Ateneo e per le sue attività strategiche, sia per il territorio".

Uno Yunus Social Business Centre (Ysbc) è un hub per il social business nelle università di tutto il mondo, che segue i principi del Nobel Yunus. Gli Ysbc sono creati attraverso un accordo tra lo Yunus Centre e l'università con l'obiettivo di diffondere il concetto e la pratica del social business tra studenti e ricercatori universitari. Gli Ysbc conducono attività di ricerca, insegnamento, sviluppo di programmi accademici e curricula, eventi come concorsi, workshop e seminari. (ANSA).