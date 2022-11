Liftt investe 1 milione nella fotonica italiana

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Liftt, holding di venture capital con focus sull'impatto sull'Italia, investe nello sviluppo della fotonica italiana, una delle sei tecnologie ritenute strategiche dalla Commissione Europea per l'innovazione industriale, il benessere, la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo sostenibile.

Con 750.000 euro entra come investitore unico in Subphoton, start-up che ha sviluppato l'applicazione della fotonica al settore del cablaggio sottomarino delle telecomunicazioni. A questo investimento iniziale, il Venture Capital farà seguire una iniezione di liquidità a fine 2023 per allestire l'impianto produttivo a Milano.

Il core business di Subphoton si concentra sull'infrastruttura fisica su cui si regge il mondo di internet, in gran parte sommersa negli oceani: 1,3 milioni di chilometri di cavi, pari a 32 volte il giro della terra, attraverso i quali viaggia il 99% delle comunicazioni e delle transazioni digitali globali.

Liftt investe inoltre 250.000 euro in CareGlance, 'deeptech startup' che ha ideato e brevettato una proposta innovativa per l'Oct (Optical Coherence Tomography), un settore caratterizzato da un elevato potenziale di applicazioni, dall'oftalmologia all'Industry 4.0, per un mercato che attualmente vale 1,2 miliardi di dollari con previsioni di crescita del 9,8%.

"Investire nella tecnologia fotonica e supportare la crescita delle start-up italiane che ne sviluppano le applicazioni significa investire direttamente sul futuro del nostro Paese: l'Italia, sia come ricerca sia come industria, ha un posizionamento internazionale di grande rilievo insieme a Germania, Regno Unito e Francia. Il nostro impegno è proprio quello di dare una prospettiva concreta a queste innovazioni che cambieranno in meglio il nostro futuro", spiega Giovanni Tesoriere, ceo di Liftt. (ANSA).