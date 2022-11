Diffusissima, tornerà nel 2023 fuorisalone dedicato all'arte

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Artisti emergenti e locali cittadini sono stati i protagonisti della prima edizione di Diffusissima, il primo fuorisalone torinese dedicato al mondo dell'arte ideato dalla startup Artàporter. Due settimane di esposizioni, eventi e talks che hanno contribuito a rendere l'arte accessibile a tutti in luoghi come Scalo Vallino, la Liuteria Piemontese, la sede storica di Banco di Credito Azzoaglio e quella di Gattinoni Travel. Tantissime le realtà locali coinvolte, da Otium Pea Club ad Affini, passando per Open Baladin e Mercato Centrale, punto di snodo fondamentale della città. Diffusissima ha anche collaborato con una delle manifestazioni gastronomiche più importanti sul territorio: Cioccolatò, durante la quale è stata lanciata Cioccolatissima, un'esclusiva Call4Artist che ha permesso a numerosi artisti di esporre le proprie opere.

La nostra protagonista dell'evento, la mappa di Diffusissima, ha girato per la città tra le mani dei tanti visitatori, local e non, che hanno avuto la possibilità di ammirare la creatività di oltre 100 artisti emergenti. "Abbiamo messo le basi per un appuntamento annuale in una città che ha voglia di rinascere e crescere" affermano gli organizzatori Massimo Gioscia e Dario Ujetto. (ANSA).