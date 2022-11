Caro prezzi: Unc, a Torino colazione al bar ormai a 4 euro

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Una colazione 'base' al bar - cappuccino, cornetto e bicchiere d'acqua costa ormai a Torino, in media, 4 euro, ma è tutto il comparto dell'arte bianca, panificazione e pasticceria, a evidenziare costi sempre poiù alti. Lo evidenzia l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale piemontese dell'Unione Nazionale Consumatori (Unc), autrice di un'analisi specifica.

"Le materie prime hanno raggiunto livelli impraticabili per le piccole attività artigiane che producono commestibili primari. - commenta il legale - Il settore dolciario, sotto la Mole, si confronta con un aumento medio percentuale di 3,50 euro al chilo per il burro e di 1 euro per le uova. A lievitare sono anche pistacchio (+13 euro), zucchero (+80 centesimi), farina (+50 centesimi), confetture varie (+1,50 euro) e caffè (+1 euro)".

Lo studio dell'avvocato Polliotto evidenza, come "le ricadute sul costo finale di manufatti al banco e da asporto oscillino in crescita tra i 20 e i 40 centesimi di euro per brioches e croissant farciti e vuoti. A Torino il costo di una colazione al bar è arrivato a 4 euro. Incrementi sui quali grava come una scure anche il caro energia elettrica luce e gas, che al consumatore finale arriva moltiplicato dai numerosi passaggi di produzione e lavorazione della materia prima al manufatto alimentare finale". (ANSA).