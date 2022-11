Arte: 'Ascensione' di Crivelli restituita ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 NOV - La Fondazione CrA ha acquistato e restituito alla città il dipinto Ascensione di Cristo tra la Vergine e San Giovanni Evangelista con la famiglia del marchese Cesare Cuttica di Cassine, risalente al 1576-1577, firmato dal pittore lombardo-veneto Francesco Crivelli (1520-1580). Da oltre 200 anni si erano perse le tracce dell'opera che, nel giugno 2020, è riapparsa all'asta Rossini di Parigi, come dipinto anonimo. "Questo dipinto racchiude pagine di storia alessandrina - spiega il presidente della Fondazione CrA Luciano Mariano - Dalla committenza per l'altare maggiore della chiesa domenicana di San Marco, al probabile trasferimento in età napoleonica a Palazzo Cuttica, fino alla vendita di immobile e arredi al nobile genovese Marcello Durazzo (1812), per poi perdersi nel mercato collezionistico italiano ed estero.

Abbiamo, pertanto, deciso di acquisirlo e metterlo a disposizione. Gli investimenti nella cultura e nell'arte ha aggiunto Mariano - sono fondamentali per tutelare il patrimonio artistico di un territorio e le Fondazioni bancarie hanno anche questo compito". (ANSA).