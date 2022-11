Ai: Bid Company si allea con Xenon e integra Hexe

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Bid Company accelera la crescita grazie alla partnership con Xenon Private Equity Small Cap e l'integrazione di Hexe e punta a costruire una leadership nel mercato della Data Analytics e dell'Intelligenza Artificiale in Italia e all'estero. Xenon Small Cup X acquisisce il controllo di Bid Company e Hexe entra nel gruppo Bid. Founder e co-founder di Bid e Hexe partecipano al capitale sociale del gruppo Bid Company che diventa una realtà di un centinaio di professionisti.

"Bid e Hexe sono due aziende che si dovevano incontrare.

Innovazione ed esperienza - spiega Walter Ballardin, presidente e amministratore delegato del gruppo Bid Company - si fondono per sviluppare soluzioni di business uniche e portare valore ai nostri clienti. Con Hexe condividiamo i valori aziendali e siamo convinti che le persone facciano la differenza. L'ingresso di Xenon rappresenta una grande opportunità di crescita in un contesto altamente competitivo che ci permetterà di posizionarci come uno dei player principali nel mercato della Data Analytics e dell'Intelligenza Artificiale. Il progetto è ambizioso".

"Sono molto felice dell'integrazione di Hexe all'interno di Bid Company e del gruppo Bid. Siamo perfettamente allineati sulla visione del business e sugli obiettivi di semplificare l'accesso a dati e tecnologie complesse per aiutare persone e organizzazioni a prendere le migliori decisioni possibili.

Questo accordo rappresenta la scelta migliore per il futuro delle due società e delle sue persone, in un contesto globale che vede le aziende concentrarsi e fare alleanze sempre più strette", sottolinea Attilio Cortesi, fondatore e amministratore di Hexe. (ANSA).