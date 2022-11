MotoGp: Bagnaia su Ducati è campione del mondo

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Francesco 'Pecco' Bagnaia, su Ducati, è campione del mondo della MotoGp. La certezza del titolo è arrivata a Valencia nell'ultimo Gp, nel quale il pilota italiano si è piazzato al nono posto, mentre il francese Fabio Quartararo non è andato oltre il quarto Bagnaia riporta il Mondiale in Italia 13 anni dopo l'ultimo trionfo di Valentino Rossi (2009); la Ducati non vinceva nella Classe regina dal 2007, quando s'impose con l'australiano Casey Stoner. (ANSA).