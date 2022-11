A Torino identificate 500 persone e controllati 24 negozi

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Tra movida e zona piazza Bengasi a Torino la polizia del commissariato Barriera Nizza da giovedì alla notte scorsa ha identificato 500 persone e controllato 24 attività commerciali, nel corso di servizi congiunti con carabinieri e finanza.

La scorsa notte nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della cosiddetta "movida", quali piazza Vittorio Veneto, i Murazzi del Po, il quartiere San Salvario e la zona di piazza Santa Giulia, la polizia ha identificato 130 persone e controllato 4 attività commerciali, tra pattuglie appiedate e presidii fissi. È stata anche sequestrata, secondo quanto riferito in una nota della Questura, una modica quantità di sostanza stupefacente ed elevata una sanzione amministrativa.

Personale dello stesso commissariato giovedì, venerdì e sabato, ha coordinato quattro servizi di controllo straordinario del territorio nella zona di piazza Bengasi, in particolare nell'area parcheggi e in corrispondenza dell'uscita della metropolitana, identificando, con l'ausilio del personale del reparto prevenzione crimine Piemonte, 270 persone. Sono state 20 le attività commerciali sottoposte a controllo.

Complessivamente, dall'inizio del mese, l'attività della polizia in questa zona ha condotto al controllo di 600 persone.

I servizi di polizia nelle aree in questione, viene annunciato, continueranno con cadenza regolare. (ANSA).