Trovato morto in canalone, recuperato corpo dell'82enne

(ANSA) - ROCCHETTA LIGURE, 05 NOV - Sono terminate nella tarda serata di ieri le operazioni di recupero della salma dell'anziano 82enne trovato morto nel pomeriggio in località la Ripa sopra Rocchetta Ligure, in Alta Val Borbera (Alessandria).

A quanto si apprende dal Soccorso Alpino, intervenuto con 6 tecnici in supporto ai Vigili del Fuoco, l'intervento è stato molto complesso per il terreno che presentava salti di roccia friabile che ha richiesto l'uso di tecniche alpinistiche.

Difficoltà accentuate dalla superficie bagnata e dall'oscurità.

Il corpo dell'82, ritrovato in un canalone, è stato calato fino a fondo valle.

Le ricerche dell'uomo erano scattate dopo l'allarme dato dal figlio, preoccupato per il mancato rientro a casa. L'anziano sarebbe uscito per andare a controllare il proprio allevamento di capre. (ANSA).