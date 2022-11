Arte: Casiraghi, The Others fiera per tutte le tasche

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - "Una fiera per tutte le tasche, che punta ai giovani e agli emergenti e non fa del valore delle opere l'unico criterio di giudizio di una fiera". Così Roberto Casiraghi definisce The Others, la fiera da lui fondata, in corso a Torino Esposizioni.

"Il nostro range - spiega - varia dai 300 ai 3mila/5mila euro, che rappresenta la maggioranza del valore delle opere esposte, con poche eccezioni che toccano alcune punte di 30mila euro. È da sempre questa la missione di The Others che sceglie infatti di avvicinare le persone di ogni età. Il nostro compito è quello di creare una fiera per tutti e lasciare spazio ai galleristi di entrare in contatto con il loro specifico segmento di pubblico. Il nostro obiettivo è quindi proporre una fiera che punti soprattutto ai giovani emergenti che si affacciano per le prime volte al mercato dell'arte e accompagnare il pubblico nella loro esperienza diretta con l'arte di domani, anche attraverso il gioco". (ANSA).