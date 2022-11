Alluvione Alessandria 1994: video su social,'Uniti si vince'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 NOV - Convegno nella sede dell'Associazione Cultura e Sviluppo 'Per non dimenticare' l'alluvione del 6 novembre 1994 e rivolgersi, in particolare, ai giovani. Proprio gli studenti delle Superiori - oggi, Giornata Regionale della Protezione civile - hanno presentato video su TikTok per sottolineare a chi 28 anni fa non c'era l'importanza della prevenzione e che 'Uniti si vince'. Spirito fondamentale del volontariato di PC, particolarmente sentito in Alessandria, dove da dopo il 1994 si conferma una delle province più prolifiche con 133 associazioni ad hoc. Un impegno portato anche in altre terre ferite come Umbria, Toscana e Bresciano, oggi in videocollegamento.

Domani in città ricordo delle 14 vittime di 28 anni fa con una messa e l'omaggio al Monumento del parco Carrà e nel sobborgo di San Michele. (ANSA).