Al Museo Fico Il vuoto addosso, performance di Ruben Montini

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Nel 2015 aveva abbracciato fino allo sfinimento l'ex compagno, l'artista tedesco Alexander Pohnert. Sette anni dopo 'Think of me, sometimes', Ruben Montini torna al Mef - Museo Ettore Fico e tenta di ricostruire - con la nuova performance 'Il vuoto addosso' - l'immagine di quell'abbraccio, fissandolo nel ricordo del suo amore.

L'ex compagno oggi non c'è più e questo rende struggente l'abbraccio con la statua di argilla a cui ha appena dato una forma e che si sgretola tra le sue braccia. Il testo critico è a cura di Elsa Barbieri. (ANSA).