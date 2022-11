Trovato morto in un canalone 82enne disperso in Val Borbera

(ANSA) - ROCCHETTA LIGURE, 04 NOV - Il corpo di un 82enne - di cui non si avevano notizie da alcune ore - è stato ritrovato in un canalone nelle campagne di Rocchetta Ligure, in Alta Val Borbera. Dalle prime informazioni della protezione civile, l'anziano si sarebbe allontanato da casa per andare a controllare il proprio allevamento di capre. Non vedendolo rientrare, il figlio - che lo aveva sentito al telefono - ha dato l'allarme. Le ricerche, cui hanno partecipato anche i volontari della protezione civile, sono state coordinate dai vigili del fuoco con l'unità di comando locale e un elicottero del nucleo di Genova che lo ha individuato.

Secondo quanto riferito dalla sala operativa provinciale, una squadra si è calata con il verricello per poi attendere l'arrivo dei colleghi a piedi e disporre il recupero, particolarmente difficile per l'impervietà della zona. Al momento non si conosce la dinamica precisa che ha causato il decesso dell'uomo. (ANSA).