Traffico di valuta, scoperti 122mila euro non dichiarati

(ANSA) - VERBANIA, 04 NOV - Euro, dollari e franchi svizzeri per un totale di 121.872 euro: a tanto ammonta la somma che, in tre giorni, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli del Verbano-Cusio-Ossola e i militari della guardia di finanza hanno scoperto, al confine tra Vco e Confederazione Elvetica, a bordo delle auto e nei bagagli di cittadini non comunitari intenti ad attraversare la frontiera.

Diverse le operazioni svolte: in una di queste, a Iselle Trasquera (tra val d'Ossola e Canton Vallese), in un solo giorno è stata intercettata valuta per un importo superiore a 60mila euro. Le altre operazioni sono state condotte al confine di Piaggio Valmara, tra Cannobio e Canton Ticino, e presso la stazione di Domodossola.

Dall'inizio dell'anno, le violazioni valutarie scoperte sono più di cento, per un importo superiore a due milioni di euro.

(ANSA).