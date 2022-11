Sgarbi ad Apart Fair, "consente di fare delle scoperte"

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - "Volevo fermarmi dieci minuti e sono stato un'ora e mezza. Ne valeva la pena". Così il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, dopo la visita ad Apart Art & Antiques Fair nella storica palazzina della Promotrice delle Belle Arti a Torino. "Apart vale la visita e consente di fare delle scoperte. Apart è Torino" ha aggiunto Sgarbi, che era accompagnato dal prefetto. ll sottosegretario ha visitato ieri anche Artissima e Flashback, altri due storici appuntamenti della Week Art di Torino. (ANSA).