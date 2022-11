Fundraising per la cultura, a lezione da Confindustria Cuneo

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Confindustria Cuneo con la sua Scuola d'impresa insegna a istituzioni culturali, enti non profit, associazioni e Comuni della provincia le tecniche di fundraising per la cultura. La presentazione del percorso formativo gratuito è in programma lunedì 7 novembre alle 15:30 nella sala 'Michele Ferrero' di Confindustria Cuneo (via Vittorio Bersezio, 9).



I partecipanti "saranno accompagnati - spiega Confindustria Cuneo - a conoscere il ruolo del fundaraising per una organizzazione culturale, le sue potenzialità e i principali strumenti con un focus specifico sulle possibili alleanze con i mondo aziendale, grazie a un

"Che il fundraising sia cresciuto di importanza anche nel nostro Paese è ormai un dato di fatto e che esso debba essere oggetto di maggiore attenzione da parte delle organizzazioni culturali è una necessità e non più un tema di dibattito - afferma Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo - Da tempo Confindustria è impegnata a valorizzare il ruolo di associazioni, enti e progetti culturali, oltre che quello delle pubbliche amministrazioni, nel generare valore per il territorio e sviluppo anche attraverso la propria sezione Cultura ed Eventi. Nel solco di questo impegno - prosegue Giuliana Cirio - abbiamo ritenuto fondamentale favorire il dialogo e la creazione di un meccanismo virtuoso di scambio tra imprese e cultura, proprio per facilitare e formare chi si occupa di cultura e bellezza sul nostro territorio, facendo conoscere il ruolo del fundraising, le sue potenzialità e i principali strumenti con un focus specifico sulle possibili alleanze con il mondo aziendale".

Il percorso si snoda in 6 appuntamenti dal 21 novembre al 13 gennaio 2023 per un totale di 21 ore, lezioni online con esperti di fundaraising culturale, analisi di casi e un laboratorio pratico".