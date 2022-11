Collisioni, è Checco Zalone il primo ospite edizione 2023

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Dopo una grande estate di concerti sold-out e serate nel cortile del Castello di Barolo, Collisioni svela il primo ospite dell'edizione 2023 che arriverà in piazza Medford ad Alba per una data speciale con posti a sedere domenica 16 luglio alle ore 21,00. Dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano, Checco Zalone tornerà a incontrare dal vivo il suo pubblico a undici anni di distanza dal Resto Umile World Tour: con un nuovo spettacolo interamente inedito, Amore + Iva, prodotto da Arcobaleno Tre e Mzl con l'organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta. Un irresistibile show, dove la musica, i racconti, le imitazioni e le parodie saranno accompagnati dalla sua inconfondibile ironia.

I biglietti sono in vendita su Ticketone e altri circuiti autorizzati, dalle 15 del 7 novembre. (ANSA).