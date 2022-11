Arte: alla neozelandese Kate Newby premio Fico

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - È la neozelandese Kate Newby, con l'opera in vetro "Close is good, 2022", la vincitrice della tredicesima edizione del Premio Ettore e Ines Fico, il riconoscimento promosso da Mef - Museo Ettore Fico di Torino e volto a valorizzare il lavoro di giovani artisti attraverso un'acquisizione. Tra gli artisti presentati in fiera, la vincitrice è stata scelta perché si è distinta per poetica creativa e ricerca a livello internazionale.

Kate Newby, nata a Auckland, nel 1979, lavora in Texas dove vive. L'artista è presentata dalla galleria parigina Art: Concept Kate Newby crea le sue installazioni in base al sito e all'ambiente, spesso urbano, e in location dismesse. Utilizza materiali comuni come ciottoli, chiodi e corde, il suo lavoro esplora i dettagli della vita quotidiana.

I suoi lavori sono stati esposti alla 21° Biennale di Sydney nel 2018, oltre che in varie gallerie di tutto il mondo. Nel 2012 ha vinto il Premio Walters, il più importante premio d'arte contemporanea della Nuova Zelanda La vincitrice è stata selezionata da Renato Alpegiani, collezionista di Torino, Andrea Busto, presidente e direttore del Mef - Museo Ettore Fico di Torino, e da Valérie Da Costa, storica e critica d'arte e curatrice di Parigi. (ANSA).