'Acquesi' Asti Docg cantina Cuvage Campione Mondo spumanti

(ANSA) - ACQUI TERME, 04 NOV - Il numero uno al mondo degli spumanti aromatici 2022 è 'Acquesi' Asti Docg della cantina Cuvage. Questo il verdetto del concorso internazionale 'Champagne & Sparkling Wine World Championships', la più grande e autorevole competizione al mondo dedicata agli spumanti ideata da Tom Stevenson e giunta alla nona edizione. La Casa acquese (Acqui Terme, Alessandria), fondata nel 2011, ha ritirato a Londra il più alto riconoscimento dedicato alla categoria, già assegnato allo stesso vino nel 2019 e nel 2020. Un riconoscimento che mantiene alta l'eccellenza di un'arte piemontese, espressione di un ricercato equilibrio fra storia, innovazione e tecnologia.

A conferma della qualità che contraddistingue la Cantina inoltre sono stati consegnati anche la medaglia silver per il Nebbiolo d'Alba Doc Brut Rosé metodo classico 2018 in formato standard e magnum e i premi Best in Class e Best Asti regional champion trophy. (ANSA).