Studentessa aggredita: Bernini, tutti profondamente colpiti

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - "Siamo stati tutti profondamente colpiti, toccati e dispiaciuti per quello che è successo alla residenza 'Borsellino' però non vorrei che la tristezza e la gravità assoluta di questo evento, su cui è stata aperta un'indagine e di cui attendiamo l'esito, potesse in qualche modo far dimenticare l'eccellenza dell' Università torinese e piemontese". Così il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, in visita oggi a Torino dopo l'aggressione e lo stupro di una studentessa 23enne avvenuto in un campus universitario del capoluogo. "Sarebbe ingiusto - continua Bernini - perché proprio i servizi di accoglienza, di alloggio, di mensa dimostrano l'eccellenza dell'offerta didattica complessiva".

Per quanto riguarda la garanzia di sicurezza nelle residenze, "bisogna fare un bilanciamento tra le diverse esigenze - ha detto Bernini -, se mettessero vigilantes davanti alle palazzine alcuni studenti direbbero che si stanno militarizzando. È chiaro che nei luoghi di formazione bisogna sentirsi liberi e protetti. Certamente si possono aumentare i livelli di controllo però attenzione perché l'aumento priva gli utenti della struttura di una parte delle loro libertà e credo che questo non sia compatibile con i loro desiderata. E' evidente - conclude - che le mura di una residenza dovrebbero essere come le mura di casa ed è altrettanto evidente che con l'aumentare dell'insicurezza sociale questo diventa sempre più difficile".

