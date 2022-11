Papa: Asti, proposta la cittadinanza onoraria

(ANSA) - ASTI, 03 NOV - In occasione della visita di Papa Francesco ad Asti, in programma il 19 e 20 novembre prossimi, l'amministrazione Comunale fa sapere di volergli conferire la cittadinanza onoraria "a dimostrazione del Suo forte legame con Asti e il Piemonte, testimoniato dalla continuità dei contatti con la famiglia e le istituzioni del territorio".

Per questa ragione, il sindaco Maurizio Rasero ha chiesto al Presidente del Consiglio Comunale, Federico Garrone, di confrontarsi con i capigruppo delle forze politiche e civiche presenti in consiglio comunale per fissarne a breve la convocazione.

"Sarà una visita caratterizzata non solo dall'affetto dei familiari e dei cittadini che attendono con ansia il suo arrivo - afferma il sindaco Maurizio Rasero - ma un vero e proprio 'ritorno a casa', un momento di festa per la Città che intende accoglierlo con calore ed entusiasmo, anche a livello istituzionale con il conferimento della cittadinanza onoraria".

