Logistica: inaugurato Tortona Green Park, investiti 40mln

(ANSA) - TORTONA, 03 NOV - Aquila Capital (energia rinnovabile e infrastrutture sostenibili), MacSped (corriere e spedizioniere, con sede a Frugarolo, Alessandria), GSE (general contractor) hanno inaugurato oggi il primo magazzino del Tortona Green Logistics Park. Vicino alle autostrade A7 e A21, impiegherà più di 160 persone, per un investimento di 40 milioni di euro. Il progetto, avviato nel 2018 e finalizzato nello scorso settembre, vede MacSped spedire già in Italia e nel mondo prodotti per la casa, fiori finti, farine, abbigliamento Guru e altri prodotti. Il magazzino si estende su 51.600 mq, prima fase di un polo logistico complessivo di 395mila, . "L'inaugurazione di oggi rappresenta per Tortona un passo verso l'ulteriore sviluppo economico in un settore volano dell'economia del territorio - sottolinea il sindaco Federico Chiodi - Un'occasione anche di nuova occupazione, come unica risposta possibile per contrastare la crisi socio-economica. Il tutto in un'ottica green".

La certificazione Leed Gold prevede risparmi energetico e idrico, riduzione delle emissioni di CO2, qualità ecologica degli interni; 50mila i metri quadrati di copertura con impianto fotovoltaico; piantumati 700 arbusti. "E' il primo parco del genere in Italia - spiega Jens Höper, Head Investment Management Logistics Aquila Capital - e, nonostante i ritardi per pandemia Covid e la guerra in Ucraina, siamo riusciti ad inaugurare.

Intanto si pensa già all'edificio Tortona 2, con altri 100mila mq. (ANSA).