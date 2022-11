L'eccellenza della razza bovina Piemontese in mostra al Miac

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Dal 4 al 6 novembre il Miac (Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo) ospita la 42/a edizione della Mostra nazionale della razza Piemontese, organizzata da Anaborapi (Associazione degli allevatori della razza bovina Piemontese) con lo stesso Miac. In mostra, in via Bra 77, i migliori capi selezionati direttamente dagli allevatori della razza bovina da carne autoctona italiana più numerosa.

Il 4 prologo con la serata 'Piemontese' gourmet in collaborazione con i ristoratori di Cuneo: verranno serviti i piatti della tradizione "proposti in chiave contemporanea". in collaborazione con We Cuneo e Confcommercio Cuneo; sabato 5 novembre l'inaugurazione, le valutazioni morfologiche degli animali e la sfilata, una nuova cena gourmet 'Piemontese.

Domenica 6 novembre, infine, concorsi finali e premiazioni dei campioni nazionali. Nella parte esterna al padiglione è allestita un'area di prodotti locali, materiale agricolo, oggettistica.

"Il nostro impegno - spiega Marcello Cavallo, presidente di Miac - è far conoscere l'eccellenza della razza bovina Piemontese, coinvolgendo le migliori realtà aziendali che si distinguono non solo per la professionalità, ma anche per la passione e il coraggio che ci mettono quotidianamente per portare avanti i loro progetti garantendo, grazie alla loro esperienza, una grande qualità". , (ANSA).