Galleria Franco Noero, personale di Henrik Olesen

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - La Galleria Franco Noero ospita, nei giorni di Artissima, la personale Walls di Henrik Olesen, artista che vive e lavora a Berlino. Le opere di Henrik Olesen sono ricche di riferimenti legati alla subcultura gay e alla storia dell'omosessualità. I nuovi lavori su tela e pannelli di masonite accostano una differente varietà di colori, liquidi scuri, addensanti e vernici adesive. In alcune delle superfici, la plasticità dei colori a olio è combinata con stampe incollate su pellicole traslucide, con testi scritti a mano su nastro adesivo e pannelli verniciati a spray.

I lavori rappresentano il sistema digestivo umano, all'interno di una pluralità di organi come: intestino, stomaco, fegato e rene.

I motivi ricorrenti presenti nelle opere sono inspirati a L'Homme ouvert (1923) di Jean Fautrier.

L'opening avverrà sabato 5 novembre con un'apertura straordinaria fino a mezzanotte in occasione della Notte delle Arti Contemporanee. In allegato il comunicato stampa e un'immagine da usare. (ANSA).