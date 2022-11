Distillerie Berta festeggia 75 anni di attività

(ANSA) - ASTI, 03 NOV - Per festeggiare i primi 75 anni di attività, le Distillerie Berta di Mombaruzzo (Asti) hanno dato vita alla Grappa Riserva 75 Anni. Il nuovo prodotto si presenta in un unico formato da 150 cl, confezionato in una cassetta in legno di noce Canaletto americano lavorata e verniciata a mano, in soli 3.800 esemplari per tutto il mondo. All'interno della confezione nella pergamena interna sono presenti tre simboli, la mappa, la bici e la coccinella che rimandano alla storia delle Distillerie Berta; sono inoltre inserite le varie annate della Selezione del Fondatore, una storica grappa dell'azienda invecchiata vent'anni. "75 anni di storia sono un traguardo importante: la costanza che abbiamo avuto nel perseverare anche quando la situazione sembrava difficile è certamente stata una chiave per arrivare ad oggi", dichiara Chicco Berta, amministratore delegato delle Distillerie Berta. (ANSA).