Banda ultra larga, a fine anno in quasi metà comuni Piemonte

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Per la fine del 2022 circa la metà dei comuni piemontesi avrà la banda ultra larga. Ad annunciarlo l'assessore regionale ai Servizi Digitali, Matteo Marnati, presentando i risultati della task force Piemonte Digitale 2030 con Csi Piemonte e Fondazione Piemonte Innova e del Piano Banda Ultra Larga. "Ad oggi - spiega - è stato completato il collaudo certificato di 346 comuni per la rete in fibra ottica e di 99 siti per quella wireless e a fine anno si aggiungeranno altri 225 comuni. Due anni fa siamo partiti praticamente da zero e a breve avremo finalmente metà dei comuni coperti con l'obiettivo di raggiungere la totalità entro fine 2023 inizio 2024. Un grande risultato".

Marnati, insieme a Pietro Pacini, dg di Csi Piemonte, e Massimiliano Cipolletta, presidente di Piemonte Innova, ha ricordato, inoltre, che per la transizione digitale di imprese e pubblica amministrazione ci sono 185 mln dalla programmazione europea, mentre sono disponibili 91 milioni del Pnrr per la digitalizzazione dei comuni piemontesi. In quest'ambito si colloca il lavoro della task force che ha l'obiettivo di supportare le amministrazioni comunali nell'accesso a questi fondi. Dall'estate stati supportati circa 230 comuni, di cui il 42% fino a 5 mila abitanti e oltre il 30% sotto i 2.500, e l'80% ha deciso di partecipare a uno o più bandi. Fra i fondi a disposizione anche 8,7 milioni per la realizzazione di una rete di circa 200 punti di facilitazione a cui potranno rivolgersi i cittadini per i servizi digitali. (ANSA).