Auto: arriva Cars-Hev per monitoraggio veicoli

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Nasce Cars-Hev per la sperimentazione di veicoli convenzionali, ibridi ed elettrici realizzata dal Centro Interdipartimentale Cars e cofinanziata dalla Regione Piemonte grazie ai Fondi europei per lo sviluppo regionale Por-Fesr 2014-2020. L'infrastruttura è stata presentata dal Politecnico di Torino, in un incontro organizzato in collaborazione con Fpi Fondazione Piemonte Innova, Mesap, Polo di Innovazione Meccatronica e Sistemi Avanzati di Produzione e Avl Italy.

"Il Politecnico di Torino con questa nuova ed avanzatissima struttura ha saputo orientare al meglio le risorse disponibili, cogliendo le opportunità offerte dal bando Infra-P della Regione Piemonte per supportare la realizzazione di nuove infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, attraverso le quali dare impulso allo sviluppo socio-economico del territorio in un'ottica di cooperazione tra pubblico e privato" spiega Matteo Sonza Reorda, vice rettore per la Ricerca del Politecnico, che ha illustrato le opportunità offerte alle aziende del settore della mobilità sostenibile grazie ai fondi che arriveranno attraverso il Pnrr. (ANSA).