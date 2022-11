Ultrà Psg invadono Torino, a centinaia su scalinata chiesa

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - Gli ultrà del Psg si sono radunati sulla scalinata della monumentale chiesa della Gran Madre di Dio, a Torino, in riva al Po, che avevano raggiunto a piedi in corteo dal centro cittadino. A centinaia hanno occupato i gradini che portano al luogo di culto accendendo fumogeni e intonando cori. Alcune migliaia invece da corso Vittorio Emanuele si sono diretti lungo corso Massimo D'Azeglio, vicino al parco del Valentino. Tra i tifosi del Psg anche i più oltranzisti della curva Boulogne e della curva Auteuil. Intanto sotto l'Hotel Principi di Piemonte sono in centinaia, soprattutto italiani e anche qualche juventino, ad aspettare che escano Mbappe e gli altri della squadra parigina per dirigersi all'Allianz Stadium. (ANSA).