Studentessa aggredita: 'Non una di meno' appende striscione

(ANSA) - TORINO, 02 NOV - "Sorella non sei sola, con amore e rabbia". Così recita uno striscione che è stato affisso dalle attiviste del collettivo femminista 'Non una di Meno', di fronte alla residenza universitaria 'Paolo Borsellino' di Torino, dove nella notte tra sabato e domenica una studentessa è stata aggredita e stuprata.

"Abbiamo deciso di appendere questo striscione per fare sentire la nostra vicinanza e il nostro affetto alla ragazza, nella speranza che possa sentirsi meno sola nell'affrontare questo momento difficilissimo", affermano le femministe. (ANSA).